Eén op de zes huizen op Terschelling aangemerkt als energiezuinig

Portefeuil­les verdeeld door kandidaat-gedeputeer­den Friesland

De portefeuilles zijn verdeeld door de kandidaat-gedeputeerden in Friesland. Formateur en burgemeester van Achtkarspelen Oebele Brouwer schrijft in een brief aan de Provinciale Staten dat de voorgestelde gedeputeerden hier zelf uit zijn gekomen.