Stralend zonnig weer op Terschelling vandaag

Reserve­ring voor overtocht naar Ameland wordt voor alle passagiers verplicht

Wie over twee weken met de boot naar Ameland wil moet daarvoor reserveren. Rederij Wagenborg Passagiersdiensten voert dit in voor alle passagiers en passagiers met fietsen. Nu is reserveren al verplicht voor de zogenoemde sneldienst en voor passagiers die met de auto willen overvaren.