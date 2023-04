Vanmiddag kans op lichte regen in Terschelling

Voorzitter Gronings gasdossier: onzeker of stikstofin­jec­ties aardbevin­gen in Groningen voorkomen

De vraag of het Groningenveld stabiel kan worden gehouden met stikstofinjecties is veel te onzeker en die techniek is bovendien zeer kostbaar, zegt Tom van der Lee, voorzitter van de enquêtecommissie naar het Groningse gasdossier. Door de manier waarop het grote veld eruit ziet, is onzeker of het injecteren van stikstof aardbevingen kan voorkomen.