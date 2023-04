Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal op Texel

Afsluit­dijk in juli weekend open voor fietsers en wandelaars

De Afsluitdijk wordt op 1 en 2 juli opengesteld voor fietsers en wandelaars. Het is voor het eerst sinds de afsluiting in april 2019 weer mogelijk om te wandelen en fietsen over de Afsluitdijk. In dat weekend maken ook De Luchtfietsers de oversteek over de weg in het kader van de Waddenfietstocht.