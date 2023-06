Bewolkte dag op Texel

Friese BBB schuift kandidaat-gedeputeer­de naar voren en wil meer onderzoek voordat PPLG wordt ingediend

Fractievoorzitter Abel Kooistra van de BBB in Friesland wil dat het conceptplan Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat in Friesland het FPLG heet, niet op 1 juli wordt ingediend, maar later. De partij diende een motie in om meer onderzoek naar de natuurdoelanalyses en de impact van het plan op boeren in de provincie mogelijk te maken. Daarnaast heeft de partij Eke Folkerts naar voren geschoven als de tweede kandidaat-gedeputeerde voor Gedeputeerde Staten in Friesland.