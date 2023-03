Provinciale Statenverkiezingen: dit is hoeveel inwoners op Texel mogen stemmen

Twente heeft vissers op de Noordzee boos gemaakt: ‘We zijn een vlieg die je doodmept en van tafel afveegt’

Hij is visserman in hart en nieren. Samen met familieleden runt Dirk Kraak een bedrijf met twee schepen. Hij ergert zich aan het gemak waarmee politici, nu ook vanuit Twente, roepen dat windmolens wel op zee geplaatst kunnen worden. „Nu al moeten we slalommen om de windmolens.” Over hoe onrust op zee wordt aangewakkerd.