Politie valt He­li-Hol­land binnen en neemt administra­tie in beslag, directeur heeft ‘geen flauw idee waarom’

De politie is gisteren de vestigingen van Heli-Holland in Emmer-Compascuum en Den Helder binnengevallen. Bij de inval zijn stapels administratie in beslag genomen door agenten en rechercheurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport .