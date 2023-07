Bewolkt en enige tijd regen in Teylingen vandaag

Man die in eerste instantie werd opgepakt na steekpar­tij Leiden is geen verdachte meer

De 39-jarige man die dezelfde dag nog werd opgepakt na een fatale steekpartij in Leiden is weer op vrije voeten gesteld. Volgens de politie is hij geen verdachte meer. Een 38-jarige man die drie dagen later werd gearresteerd zit nog in alle beperkingen.