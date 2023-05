Camper en vakantie gaan in rook op in Voorhout, bewoners gewekt door vuurgloed

Een brand op een camping aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout heeft een camper zondagnacht volledig in de as gelegd. De twee mensen die in de camper sliepen, konden op tijd het voertuig te verlaten, maar zagen hun vakantie in rook opgaan.