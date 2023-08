Lichaam vermiste Heemstede­naar na anderhalve maand aangetrof­fen in sloot in Vijfhuizen

De sinds 13 juni vermiste Ben van der Weiden (68) uit Heemstede is twee weken geleden overleden aangetroffen in een sloot in Vijfhuizen, maakt de politie dinsdag bekend. Er is geen sprake van een misdrijf.