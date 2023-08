Nachtvlinders spotten populaire hobby: 179 soorten geteld in Teylingen

Leraren­krap­te op middelbare scholen in Groene Hart blijft een zorgenkind­je: ‘Het lukt nét’

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben de meeste middelbare scholen in het Groene Hart voldoende leerkrachten. Toch blijven er zorgen over het aantrekken van docenten en dreigen er nog altijd gaten in het lesrooster. ,,Scholen moeten niet met elkaar concurreren.”