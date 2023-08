Man heeft 9 maanden na klap op hoofd met een glas in Leids café nog steeds last, politie zoekt dader

Wat een gezellige zaterdagavond had moeten worden in de Nieuwstraat, liep voor een 53-jarige man in Leiden heel anders af. Na een discussie met een onbekende man werd hij met een glas op zijn hoofd geslagen en liep een hersenschudding op. De klap was zo hard dat het slachtoffer 9 maanden later nog steeds last ervan heeft. Wie heeft dit gedaan?