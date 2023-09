Voormalig kompanen wassen handen in onschuld en wijzen naar de ander: jaren celstraf geëist voor aandeel drugslab Woerden

Een Woerdenaar en een inwoner van Alphen gaan, als het aan de officier van justitie in Utrecht ligt, een paar jaar de cel in voor hun aandeel in een drugslab in Woerden. Beide verdachten, R. Z. (47) en M. K. (40), ontkennen er ook maar iets mee te maken te hebben en wijzen naar elkaar als schuldige. ,,Ik verwijt mezelf maar één ding; ik had nooit met hem in zee moeten gaan. Ik had naar mijn moeder moeten luisteren. Die zei dat hij niet deugde’’, aldus een zeer boze K.