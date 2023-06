Teylingen: 40,5% van alle huizen heeft nog geen energielabel

Zorgen om veiligheid op Plaswijck­weg, ook na aanpassin­gen: ‘Automobi­lis­ten snijden je doodleuk af’

Er zijn ondanks de reconstructie van de Plaswijckweg in Gouda nog steeds zorgen over de veiligheid, zo stelt een lezer. En dat het congres van de VNG in 2024 Gouda meer gaat opleveren dan de 100.000 die het de stad kost, wordt ook in twijfel getrokken.