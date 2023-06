Besluit over supermarkten Tholen en Sint Maartensdijk uitgesteld

Dat is de uitkomst van een raadsdebat over de eis van de Lidl en de toekomst van het winkelend publiek in Tholen stad. De kern van de discussie gaat over de uitbreiding en verhuizing van de Lidl in Sint-Maartensdijk. Deze winkel zit nu in hartje centrum, maar de supermarktketen wil graag uitbreiden en verhuizen. Daar wordt door het bedrijf wel de voorwaarde aan verbonden dat er de komende tien jaar geen derde supermarkt komt in Tholen-stad.