Burgemeester niet blij met illegaal muziekfeest op Tholen waarbij inzet ME nodig was: ‘on-Thoolse situatie’

Illegaal muziek­feest beëindigd met hulp van ME op Tholen, Bergenaar (37) opgepakt

SINT-MAARTSENDIJK - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal muziekfeest in een natuurgebied gestopt met inzet van de Mobiele Eenheid. Dat was volgens de politie nodig omdat de feestgangers hadden aangegeven dat ze het feestje niet wilden beëindigen. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt.