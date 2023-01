Burgemeesterschap is voor Sluise wethouder Jack Werkman ‘fantastisch verjaardagscadeau’

Eens een Zeeuw Peggy woont in Singapore: ‘We moesten trouwen, anders mocht ik hier niet wonen en werken’

Wilde Peggy Leenders (32) met haar man mee naar het strenge Singapore, dan moesten ze gaan trouwen. Gelukkig waren de Zeeuwen al negen jaar samen, het moest er ooit toch van komen. In de tropen, waar de huurprijzen de pan uit rijzen, wonen ze gelukkig samen met hond Sam. ,,In Zeeland zwom ie met -1 graden in buitenwater, hier in 25 graden.”

23 januari