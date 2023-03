Dode in Sint Philipsland na omvallen boom

Poortvlie­ters vangen bot met verzet tegen boomgaard aan Zuidplant­soen

Het is zes bewoners van het Zuidplantsoen en de Lageweg in Poortvliet niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen, zo snel mogelijk de bijl te zetten in een groot deel van een boomgaard tussen het Zuidplantsoen en de N286.