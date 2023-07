Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Tholen vandaag

Bergen op Zoom pompt bijna 2 miljoen euro in achterstal­lig onderhoud eigen kantoor

BERGEN OP ZOOM - De technische installaties zijn verouderd en de klimaatbeheersing laat veel te wensen over. Langer uitstellen van groot onderhoud aan het stadskantoor van Bergen op Zoom is niet meer mogelijk, zegt wethouder Joost Pals. De stad pompt 1,9 miljoen euro in die opknapbeurt.