Hubo Sint-Annaland verhuist 500 meter en zit nu in nieuw, energiezuinig pand

Vierde klasse Noad’67 gaat de nacompeti­tie in: ‘Maar promoveren is geen must’

De strijd om de derde periodetitel in de vierde klasse B is beslist. Noad’67 versloeg directe concurrent FC De Westhoek met 1-3 en zag na afloop dat WIK’57 in de laatste minuut met 0-1 onderuit was gegaan tegen Duiveland. Een mooie beloning, want tot nu toe was het een seizoen met ups en downs voor de equipe van René Scholts.