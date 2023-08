Kamervragen over ‘sekte’ in Sint Philipsland: ‘Eenmaal in de koker, word je er dieper in gezogen’

Van Nispen heeft Kamervragen gesteld aan demissionair minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Aanleiding is een publicatie in het Financieele Dagblad (FD), dat onlangs uitgebreid inzoomde op de handel en wandel van Maerloo. Van Nispen wil weten hoe het mogelijk is dat Maerloo actief is in het Thoolse dorp en inmiddels zestien panden, waaronder het enige dorpscafé, in bezit heeft.