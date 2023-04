Man (81) kort vermist in Sint Philipsland

indebuurt.nl Eeuwenoud: dit is het verhaal van de Bergse stoomcar­rou­sel in de Efteling

Op een paard, in de koets of toch op het varken. Een bezoek aan de Efteling in Kaatsheuvel is voor veel bezoekers niet compleet zonder een ritje in de stoomcarrousel. Maar wist je dat deze eeuwenoude attractie oorspronkelijk uit Bergen op Zoom komt?