Motorrijder (20) overreden door auto in Tholen

Geen nieuwbouw, maar verbouw van Bergse koten: ‘Hoeven geen nieuw kot met gouden randje’

BERGEN OP ZOOM - De Bergse vastenavendbouwclubs krijgen definitief geen nieuwbouw. Door gestegen kosten is dat te duur. Het college zet verder in op verbouw en renovatie van de bestaande koten. Daar moet nog dit jaar een knoop over worden doorgehakt.