Niet alleen boeren zijn ongerust over Thools plan: ook zorgen over recreatie en ‘verdozing’ van het eiland

Liefst twaalf insprekers meldden zich vorige week toen een raadscommissie zich boog over de concept-omgevingsvisie voor Tholen. In dat plan wordt een toekomstbeeld over de Thoolse leefomgeving geschetst. De meeste insprekers waren agrariërs, een aantal kwam op de trekker naar het gemeentehuis. Ze vielen met name over een kaartje waarin heel wat gebieden zijn ingetekend, waaronder ook landbouwgronden, waarin niks tot weinig meer zou kunnen vanwege de natuur. Wethouder Peter Hoek probeerde de gemoederen te bedaren door te stellen dat het nog maar om een conceptplan gaat, waarin nog dingen veranderd kunnen worden. Maar het kaartje is niet het enige heikele punt in het plan.