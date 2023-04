Noad'67 trekt stand nog gelijk in ultrakort restant

DE AGENDA ‘Op d'n Dreef Festival in Stalland wordt weer genieten!’

De rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Erik Scherpenisse (41) van 2K Music organiseert de tweede editie van het Op d’n Dreef Festival. Komende vrijdag en zaterdag zijn de lekkerste hits en vetste klassiekers live on stage te horen op het evenemententerrein de Koelhuisdreef in Sint-Annaland.