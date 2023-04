‘Op d'n Dreef Festival in Stalland wordt weer genieten!’

„In februari vorig jaar hoorden we dat alles weer mocht en wilden we na die nare coronatijd wat leuks doen. We hebben toen het Op d’n Dreef Festival in een paar dagen verzonnen en opgezet. Malcom Macgregor van Macgregorsound, André van Ast van Brasserie de Deu-Braek en ik. Het werd gelukkig een enorm succes”, zegt Scherpenisse. „In de zomer organiseren we samen ook al een paar jaar het Havenplein Festival rondom de braderie in Sint-Annaland. Verder ben ik ook medeorganisator van harddancefestival Bassrulers Outdoor in Steenbergen en Steenbergen Live en verzorg ik verschillende drive-in-shows. Op d’n Dreef Festival was vorig jaar op zaterdag uitverkocht en op vrijdag was het goed druk. We hadden toen de pech dat het op dezelfde dag was als de tractorpulling in Oud-Vossemeer. Dat hebben we nu voorkomen.”