Scrimmage in de slotminuut kost WHS de zege, protesten halen niks uit

Zaterdag tweede klasse GHet 1-1 gelijkspel bij VCK in Koudekerke voelde voor WHS als een nederlaag. Pas in de slotminuut kwam de thuisclub uit een scrimmage langszij. WHS-coach Karl Vergouwen noemde die late Walcherse treffer een klap. ,,Heel zuur allemaal. We hadden hier goede zaken kunnen doen.’’