Smerdieker krijgt lagere straf voor steken met glas

Moderne container­ter­mi­nal BTT zet Bergen op Zoom als grote binnenha­ven op de kaart

BERGEN OP ZOOM - Een knalrode brugkraan staat op de kade, een groot binnenvaartschip ligt aan wal. Klaar om te laden of lossen. Het logistieke familiebedrijf BTT is sinds kort operationeel in Bergen op Zoom. ,,Het is landelijk een van de grootste binnenhavens.”