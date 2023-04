Tegels gewipt op Tholen? De Tegeltaxi komt overbodige tegels ophalen

indebuurt.nl IJssalon Crusio brengt het vakantiege­voel naar de Boulevard: 'Net als in Italië'

Haal je in de zomer graag een ijsje bij Timo’s op de Boulevard in Bergen op Zoom? Ondanks dat de deuren van de Foodbar voorgoed gesloten zijn, hoef je je ijsje niet te missen. Coen en Kiona Crusio openen er namelijk een tweede Bergse Crusio ijssalon. “Het wordt een XL-versie van onze vestiging in de binnenstad.”