Terug op zijn geboortegrond in Oud-Vossemeer schreef Erik Solvanger zijn vierde dichtbundel

Erik Solvanger (46) is geboren op een boerderij die al acht generaties in de familie is. In tegenstelling tot zijn vader, grootvader en overgrootvader koos hij niet voor de akkerbouw toen hij jong was. Voor zijn studie geneeskunde verhuisde hij naar Maastricht. Daarna wilde hij zo veel mogelijk internationale ervaringen opdoen en werkte als jonge arts onder meer in Kenia, Ethiopië, Tanzania en Zuid-Afrika.