Tholen blaast plan riviercruisesteiger af

indebuurt.nl Het is bijna zover: de Foodstoet in Bergen op Zoom komt er weer aan

Liefhebbers van hapjes, drankjes en gezelligheid opgelet! Het is weer tijd voor de Foodstoet in Bergen op Zoom. Van 1 tot en met 3 september 2023 is stadspark Kijk in de Pot weer the place to be voor foodtrucks en allerlei entertainment.