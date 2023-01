Thoolse rolbrug staat al weken stil

De rolbrug bij de haven in Tholen is al weken buiten gebruik. Op 21 december ontstond er storing en sinds die dag staat de brug stil. Wat is er aan de hand en waarom duurt het zo lang?

,,Op 21 december hadden we heel de week daaraan voorafgaand vorst en toen is er ook een storing ontstaan die we niet terug kunnen leiden op verkeerd gebruik. Dat is de reden dat ik heb gezegd dat ik een nadere inspectie wilde hebben, en dat wordt nog steeds onderzocht”, zegt wethouder Corniel van Leeuwen. ,,En tot we weten hoe de storing is ontstaan, staat de brug in stil omdat ik niet wil hebben dat er verder schade ontstaat.”

Omdat de storing vlak voor de feestdagen ontstond, duurt het allemaal wat langer dan gebruikelijk, legt Van Leeuwen uit. ,,Maar ik schat in dat we nu op redelijk korte termijn de inspectie kunnen doen.” Of de brug daarna weer snel in gebruik kan worden genomen, hangt af van de uitslag van de inspectie.

Storing vooral door verkeerd gebruik

De rolbrug heeft in z'n relatief korte bestaan al een hele naam opgebouwd als het gaat om storingen. Maar dat beeld klopt toch niet meer, zegt Van Leeuwen. Want in 2021 werd de brug voor bijna twee ton aangepast, waardoor het aantal storingen afnam. ,,En als we de storingen analyseren, is dat vrijwel allemaal door verkeerd gebruik. Dat type storing houd je dus ook zolang dat gebeurt.”

Quote Moedwillig foutief gedrag Corniel van Leeuwen Daarmee doelt Van Leeuwen op bijvoorbeeld aan een hekje hangen of rukken of op een andere manier het veiligheidssysteem van de brug activeren waardoor deze stil komt te staan. Want de rolbrug moet aan wettelijke eisen voldoen en dat betekent dat het veiligheidssysteem vrij snel reageert. Met alle gevolgen voor met name de scheepvaart, want dan moet er weer een monteur komen om de brug weer aan te zetten.

Voor veel storingen die feitelijk te voorkomen zijn, elke keer een monteur laten komen. Loopt het onderhoud niet enorm in de papieren? ,,Nee”, zegt Van Leeuwen. ,,Tot nu toe viel vrijwel alles onder de garantie.” Dat neemt niet weg dat de gemeente het aantal storingen echt naar beneden willen brengen.

Zo zijn de jongerenwerkers aan de slag met jeugd om ze te wijzen op hun gedrag en de overlast die dat geeft. ,,Moedwillig foutief gedrag”, noemt Van Leeuwen dit. ,,Iedereen is natuurlijk jong geweest, maar dan is het wel aan de volwassenen om daar op te reageren. Er zijn echt onveilige situaties geweest, dat kan niet. Dan is het óók aan de ouders om daar op te wijzen en te zeggen ‘doe dat nou niet’. Ga naar de Oesterdam, ga naar ons prachtig gerenoveerde zwembad om daar plezier met elkaar te hebben. Dan houden we het voor iedereen leuk.”