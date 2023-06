Vanochtend kans op bewolking op Tholen

Zaterdag 2G Promoven­dus WHS blijft tweedeklas­ser na vier goals in eerste helft: ‘Voelt als een soort van kampioen­schap’

Met een overtuigende 4-0 zege op Yerseke speelde WHS zich op de slotdag van het seizoen in veiligheid. Die uitslag stond al bij rust op het bord, zodat de tweede helft een formaliteit was. Topscorer Jasper Gunter keek bij de barbecue na afloop tevreden terug. ,,Dit was ons grote doel. Handhaven, zonder nacompetitie. Hartstikke mooi dat we het bereikt hebben.’’