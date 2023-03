Waarom 22 militairen dinsdag over Beveland marcheren en over de Oosterschelde roeien

indebuurt.nl Josiane fotogra­feert De Kraaijen­berg: 'Soms ben ik verdoofd door de stilte'

Sommige dagen zit ze uren te wachten. Stilletjes naast het pad, middenin de natuur of in de vogelkijkhut. Josiane de Bruin (56) is gek op de natuur rond Bergen op Zoom. Haar favoriete plek? Bij de IJslandse paarden op De Kraaijenberg. “Maar als ze het water ontdekt hebben, is het klaar voor de zomer.”