WHS moet na vervelend nieuws wéér op zoek naar een nieuwe trainer

Dit jaar mogen ook 60-plus­sers een balletje slaan op het Krabben­toer­nooi

BERGEN OP ZOOM - De strandstoelen staan er uitnodigend bij en ook de buitenbar is gereed. Het jaarlijkse Krabbentoernooi in Bergen op Zoom is toe aan de 54ste editie en organiserende tennisvereniging Smash wil de aangekondigde regen verslaan.