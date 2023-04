WHS overleeft benauwde slotfase tegen hekkensluiter: ‘Soms zijn we het ineens helemaal kwijt’

Buurt wil volledig herstel verzakte kades, gemeente ziet liever een verster­kend wandelpad: ‘Twee keer zo goedkoop’

BERGEN OP ZOOM - Bewoners aan de Noordzijde- en Zuidzijde Haven in Bergen op Zoom willen dat de oude kademuren in oude luister hersteld worden. Maar als het aan de gemeente ligt, moet een wandelpad de verzakte muur op zijn plek gaan houden. Want dat is veel goedkoper.