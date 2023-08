WHS schakelt na vervelend nieuws razendsnel en legt een interim-trainer vast

De Bergse binnenstad in miniatuur: Bekijk het levenswerk van Ton Tieman in de Fortuin­straat

BERGEN OP ZOOM - Van het Spuihuis tot de Synagoge in de Koevoetstraat. En alle woningen daartussenin. Tot in de kleinste details zijn ze op schaal nagebouwd door wijlen Ton Tieman. Modelspoorclub Bergen op Zoom laat het publiek er nu in de Fortuinstraat van genieten.