Agnietenhof gaat vol gas na twee jaar corona: ‘Uitdagend seizoen om samen te stellen’

Ruzie tussen vader en zoon escaleert, meerdere agenten gewond bij massale vechtpar­tij in Tiel

TIEL - Bij een massale vechtpartij op de Markt in Tiel zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere agenten gewond geraakt. Een van de agenten werd in de rug geschopt. Uiteindelijk werden vier vechtersbazen ingerekend.

17 april