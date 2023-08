‘Alles onder de poep’, William is net weg als hij een belletje van de buren krijgt over speciaal bezoek in zijn tuin

Nieuwe generatie organi­seert In­dië-herdenking: van ‘Indisch zwijgen’ naar Indisch spreken

Een verjongd team van dertigers organiseert op 15 augustus de Indië-herdenking in Nijmegen. ,,Ook in ons leven speelt het Indisch verleden een rol. En we willen de verhalen van de oudere generaties doorgeven.”