Anti-kraakbewoners Tiel die plaats moeten maken voor vluchtelingen, krijgen nieuwe woonplek

Er is een nieuwe plek gevonden voor de anti-kraakbewoners van de voormalige schoolwoningen aan het Hooibeestje in Tiel-Passewaaij. Daar komen vanaf oktober vijftig tot zestig Oekraïense vluchtelingen te wonen.

Het gemeentecollege laat weten voor de huidige bewoners vervangende woonruimte te hebben gevonden aan de Balije in Tiel, hoewel de gemeente daar geen verplichting toe had.

Raadsvragen

Erik Rhebergen van Lokaal Liberaal Tiel (LLT) had er raadsvragen over gesteld. Hij maakte zich verder zorgen over wie de kosten op zich neemt en of er inderdaad alleen Oekraïners komen. Ook vroeg hij zich af waarom de schoolwoningen niet al verkocht waren. Tot slot hekelde hij het feit dat de gemeenteraad, en de omwonenden, zo laat zijn geïnformeerd.

Volgens het college was er haast geboden, en daarom zijn de 110 omwonenden eerder in kennis gesteld van de plannen dan de raadsleden. En het college wilde pas naar buiten treden met de plannen wanneer duidelijk was dat het mogelijk was.

Verbouwing betaald door Rijk

De kosten van de verbouwing van de voormalige schoolwoningen worden betaald door het Rijk en kosten Tiel dus geen geld. Ook verzekert het college dat de woningen bedoeld zijn voor Oekraïners en niet bijvoorbeeld voor vluchtelingen van elders.

Dat de schoolwoningen nog niet verkocht waren door de gemeente, komt volgens het college omdat er nog niet duidelijk is hoeveel ruimte er nodig is voor de scholen in Passewaaij in de komende jaren. Daar was het wachten op, mogelijk zouden ze op termijn toch weer een schoolfunctie krijgen.

Hoe lang de vluchtelingen blijven, hangt af van de oorlog in Oekraïne. In Tiel worden door de gemeente nu 75 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Ziekenhuis Rivierenland. Ook komen er vijftien mobiele woonunits op het sportveld bij het Lingecollege aan de Heiligestraat.