Appelpop haalt nieuwe megasponsor binnen: ‘Ik heb nu al zin in Goldband’

Lennard Kempers (55) is al sinds oktober 1992 ‘owner’ van Eiland van Maurik: een groot vakantiepark, dat zijn ouders een kleine vijftig jaar geleden hebben opgezet. Een maand voor Kempers directeur werd, debuteerde Appelpop, en sindsdien heeft Kempers het Tielse festival regelmatig bezocht.

,,We zijn vaak geweest met de kinderen, die inmiddels tieners zijn, en ook hebben collega-ondernemers me een paar keer uitgenodigd om Appelpop vanaf de backstage-kant te ervaren. Ik vind het echt een geweldig festival: zoiets groots én gratis in de regio, dat ook nog eens geheel door vrijwilligers wordt gedragen.”

‘Appelpop is toch wel wat anders’

Vrienden gooiden wel eens een balletje bij Kempers op: ‘joh, ga Appelpop sponsoren.’ En al steunt de directeur al wat lokale verenigingen, ‘Appelpop is toch wel wat anders: zó groot'. Toch besloot Kempers in mei dit jaar met de organisatie om de tafel te gaan zitten. ,,Dat was om de mogelijkheden te bekijken en te bespreken.”

Hij vervolgt: ,,Eiland van Maurik is een vijfsterren-vakantiepark, maar veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat het is. Te vaak krijgen we nog de vraag: ‘wat doen jullie nou eigenlijk allemaal?’ We willen het park dan ook wat bekender maken, met name bij jongeren. En dan is Appelpop natuurlijk een mooie plek.”

Volledig scherm Lennard Kempers - eigenaar Vakantiepark Eiland van Maurik. © Foto Raphael Drent

Adoptie van de megatent

Appelpop kan op verschillende manieren worden gesponsord. Kempers besloot voor een grote investering te gaan en voor minstens drie jaar de megatent te adopteren. ,,Tijdens een van de eerste gesprekken begreep ik dat er twee podia worden gesponsord (Go-Tan-stage en Rabo-stage), maar de megatent bij mainstage nog niet; die stond gewoon open. Nou, dáár wilden we wel voor gaan: daarmee kunnen we een statement maken en écht zichtbaar zijn.”

‘Eiland-uitingen’

Er zijn volgens Kempers tijdens het festival ‘de nodige Eiland-uitingen’. Of hij daar als sponsor inspraak in heeft? ,,Sterker, we maken zelf alle ontwerpen. Zo komen er zes heel grote vlaggen, die we door ons eigen bureau hebben laten maken. Natuurlijk, de ontwerpen moeten wel passen bij de sfeer van het festival, maar we krijgen de vrije hand. De organisatie is daar heel flexibel in. Ook hebben we een heel gaaf filmpje van ons park gemaakt met een SpeedDrone. Die promo duurt zestien seconden en wordt op de podium-schermen meerdere keren vertoond.”

Ontmoetingsplek voor medewerkers

Verder komt er op het festivalterrein ook een ‘Eiland van Maurik-mini-tent’ te staan: ,,Van 6 bij 6 meter met ons logo erop. Het is een soort ontmoetingsplek voor onze eigen medewerkers, die daar even tot rust kunnen komen. Maar natuurlijk kunnen ook festivalgangers er aanwaaien en zich laten informeren: over ons park én over Eiland van Maurik als interessante werkgever. Want onze sponsoring is eigenlijk tweeledig: we doen het voor een stukje imago - wie zijn we, wat doen we -, én we willen iedereen laten weten dat het bij ons ook heel leuk werken is.”

Goldband

‘Uiteraard’ is Lennard Kempers er tijdens de 29ste Appelpop-editie bij. ,,Als aanspreekpunt, maar ik ga zeker ook voor de muziek. Alle namen op het programma spreken me wel aan. Ik heb nu al zin in Goldband. Dat wordt geheid een feestje. En Guus Meeuwis natuurlijk, die is gewoon supertof en megagezellig. En extra leuk natuurlijk dat hij dit jaar in de Eiland van Maurik-tent zingt.”