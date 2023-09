Appelpop ‘megablij met verloop warmste editie ooit’, volgend jaar ‘absoluut zeker’ weer festival

De meeste Culemborg­se Molukkers woonden eerst in een oud concentra­tie­kamp en daar is nu een film over

Voor wie interesse heeft in de achtergrond van veel Culemborgse Molukkers is er nu de film Kamp Vught leeft door – Molukkers. Zondag draait hij in theater De Fransche School, inclusief nagesprek met betrokkenen.