Arthur en Jacqueline gaan al 13 jaar naar Appelpop, nu hebben ze zelfs een plek gekocht op de camping dichtbij

Delftenaren Jacqueline Verweij en Arthur Elgers kwamen jaren geleden Appelpop-persman André Keij tegen, tijdens het Delftse festival Westerpop, waar het echtpaar al vijftien jaar vrijwillig de handen uit de mouwen steekt. Elgers: ,,Dré nodigde ons uit een keer naar Appelpop te komen en in 2009 was het zo ver.” Verweij: ,,En het was súper: de sfeer was enorm gemoedelijk. En dat voor zo’n groot festival. We zijn sindsdien vaste bezoekers.”