Astrid viel als een blok voor prachtvilla die eigenlijk niet gebouwd had mogen worden

Interview Oprichter Coen Burgers van kledingke­ten COEF: in Nijmegen begon de victorie

NIJMEGEN - Na 20 jaar in loondienst bij kledingketen The Sting besloot Nijmegenaar Coen Burgers (1971) in 2008 de sprong in het diepe te wagen en een eigen zaak te beginnen. Zijn COEF is inmiddels een succesvolle keten geworden.

25 januari