Auto brandt uit op parkeerterrein in Tiel: politie bevestigt brandstichting

Dat concludeert de politie op basis van camerabeelden die er van het incident zijn gemaakt. Waar de beelden precies vandaan komen kan de politie niet zeggen in verband met de privacy. Omdat het onderzoek nog loopt kan er ook geen mededeling gedaan worden over wat er precies is te zien op de beelden.



Het voertuig brandde op de parkeerplaats volledig uit. Ook een andere auto liep aan de achterzijde veel schade op door de uitslaande vlammen.



De eigenaar is flink gedupeerd, omdat vorig jaar juli ook zijn auto op het parkeerterrein in brand stond.