Auto gaat in vlammen op in Tiel

Verwarde verdachte (28) zou vrouw in Zoelen het leven zuur hebben gemaakt

Welke behandeling past bij de zeer verwarde 28-jarige A.L.? Over die vraag boog de rechtbank in Arnhem zich dinsdag. Het Openbaar Ministerie had op de dagvaarding tegen L. acht strafbare feiten verzameld. Hij wordt verdacht van stalking, bedreiging en mishandeling in Zoelen, Tiel en Nijmegen.

27 april