Auto's total loss bij botsing in Echteld

Een beetje Colorfield Performan­ce in het Tielse stadshart

Honderden kunstwerken op een rij in de buitenlucht: The Colorfield Performance in Park Lingezegen in Elst leverde een bijzonder beeld op. Een klein deel van die werken is nu in Tiel te bewonderen, bij galerie het KunstKabinet in de Waterstraat: gemaakt door kunstenaars uit Tiel en omstreken.

9 februari