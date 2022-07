Auto schakelt hulpdiensten in voor aanrijding in Tiel met gewonde

update Kastje ontploft in hartje Tiel: geen gewonden, wel schade aan fietsen

Een luide knal zorgde maandag kort na de middag voor schrik in Tiel. Op de hoek van de Damstraat en Vleesstraat is een regelkastje ontploft. Dat kastje dient om de beweegbare afsluitpalen in de straat te bedienen, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente Tiel.

9 mei