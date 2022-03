Automobiliste vliegt uit de bocht in Tiel en raakt gewond

Mijn leven, mijn dromen Victoria (10) vond haar vakantie in Egypte heel speciaal: ‘Ik vond wel dat het daar een beetje een chaosje was’

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Victoria Hoogteijling (10). Ze zit op hockey, houdt van tekenen en woont met haar vader, moeder en zusje Olivia in Tiel Passewaaij.

30 januari