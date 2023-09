'Beestachtige verkrachter' zet bezemsteel in huisgenoot: 'Zij moest weten hoe het mannelijk geslachtsdeel aanvoelt'

Wat kan er gedaan worden tegen Waalbrug­klim­mers? Rijkswater­staat gaat niets doen: ‘Ze vinden altijd wel een weg’

Dat er zo nu en dan iemand de Waalbrug opklimt, moeten we maar voor lief nemen. Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug, is niet van plan maatregelen te gaan treffen om het te voorkomen. ,,We gaan er niks aan doen.”